США поставят Украине РСЗО под обещание "не бомбить РФ"

Американцы готовят поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) с оговорками об ограниченном радиусе действия. Основное требование к Киеву — не наносить этим оружием удар по территории России. Киев "дал слово", Вашингтон ответил "верим!".

Как сообщили журналисты The Washington Post, дальние удары якобы "запрещены и попросту не обсуждаются". Речь идет о РСЗО HIMARS с дальностью ударов до 300 км, но с ракетами дальностью 20 км, — об этом сообщала CNN.

Напомним, 30 мая американский президент Джо Байден озвучил политический запрет на опасные поставки. В ответ на это советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович пообещал устроить США образцово-показательную истерику, добавив, что Киеву и 70 км дальности хватит с головой.

В итоге Белый Дом объявил, что новый пакет помощи США всё-таки будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS, но… Киев "дал слово не стрелять по городам России".

"В поставку, которая станет 11-й по счёту, войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные РЛС, ПТРК Javelin, вертолёты и автомобили", — заявили в Вашингтоне. "Всё это нужно "калибровать" до попадания на Украину", — ответили российские военные эксперты". "Мы пообещали не жечь города РФ, не будем. Будем бомбить боезарядами РСЗО", — уже пишут украинцы в соцсетях.

На самом деле, Украина может оснастить уже полученные РСЗО боеприпасами большой дальности, прибывшими из Польши. Такое развитие событий нежелательно, так как расстояние от Харькова до Белгорода составляет 70 километров, а до Тулы — 480 километров.

Эксперт Дмитрий Литовкин, впрочем, отметил что это аналог уже имеющихся разработок "Точки-У" или "Искандера".

"Получить боеприпасы Украина может от стран НАТО, но это вовсе не факт. Москва имеет достаточное количество высокоточных ракет, чтобы решить всем на радость проблему очередного западного ленд-лиза", — пояснил он "Свободной прессе".

Аналитик Юрий Бондаренко добавил, что Варшава перебросит на Украину всё, что угодно, поскольку её с Киевом объединяет "дичайшая русофобия, которая придает смысл их существованию". Даже с учётом Волынской резни стремление нынешних польских властей любой ценой выстроить новую Речь Посполитую "от моря до моря" вполне очевидно.

Скорее всего, у Варшавы мало что выйдет, хотя, часть Украины она, безусловно, заберет себе. Но конечная цель у неё — уничтожение России. Как и у Украины, которая исполняет все указания США и готова делать это "до последнего украинца"…