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Автор Александр Шторм

США поставят Украине РСЗО под обещание "не бомбить РФ"

Силовые структуры

Американцы готовят поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) с оговорками об ограниченном радиусе действия. Основное требование к Киеву — не наносить этим оружием удар по территории России. Киев "дал слово", Вашингтон ответил "верим!".

США поставят Украине РСЗО под обещание "не бомбить РФ"

Как сообщили журналисты The Washington Post, дальние удары якобы "запрещены и попросту не обсуждаются". Речь идет о РСЗО HIMARS с дальностью ударов до 300 км, но с ракетами дальностью 20 км, — об этом сообщала CNN.

Напомним, 30 мая американский президент Джо Байден озвучил политический запрет на опасные поставки. В ответ на это советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович пообещал устроить США образцово-показательную истерику, добавив, что Киеву и 70 км дальности хватит с головой.

В итоге Белый Дом объявил, что новый пакет помощи США всё-таки будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS, но… Киев "дал слово не стрелять по городам России".

"В поставку, которая станет 11-й по счёту, войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные РЛС, ПТРК Javelin, вертолёты и автомобили", — заявили в Вашингтоне. "Всё это нужно "калибровать" до попадания на Украину", — ответили российские военные эксперты". "Мы пообещали не жечь города РФ, не будем. Будем бомбить боезарядами РСЗО", — уже пишут украинцы в соцсетях.

На самом деле, Украина может оснастить уже полученные РСЗО боеприпасами большой дальности, прибывшими из Польши. Такое развитие событий нежелательно, так как расстояние от Харькова до Белгорода составляет 70 километров, а до Тулы — 480 километров.

Эксперт Дмитрий Литовкин, впрочем, отметил что это аналог уже имеющихся разработок "Точки-У" или "Искандера".

"Получить боеприпасы Украина может от стран НАТО, но это вовсе не факт. Москва имеет достаточное количество высокоточных ракет, чтобы решить всем на радость проблему очередного западного ленд-лиза", — пояснил он "Свободной прессе".

Аналитик Юрий Бондаренко добавил, что Варшава перебросит на Украину всё, что угодно, поскольку её с Киевом объединяет "дичайшая русофобия, которая придает смысл их существованию". Даже с учётом Волынской резни стремление нынешних польских властей любой ценой выстроить новую Речь Посполитую "от моря до моря" вполне очевидно.

Скорее всего, у Варшавы мало что выйдет, хотя, часть Украины она, безусловно, заберет себе. Но конечная цель у неё — уничтожение России. Как и у Украины, которая исполняет все указания США и готова делать это "до последнего украинца"…

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РСЗО из США: Киев продолжает настаивать на поставках Украине тяжелых вооружений
Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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