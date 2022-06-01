Джо Байден пообещал Украине "продвинутые ракетные системы"

Американский лидер Джозеф Байден рассказал, что "США будут и не будут делать на Украине".

В The New York Times он описывает виды предоставляемой военной помощи.

"Мы предоставим Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя", — пишет в газете Байден.

По его словам, Вашингтон продолжит поставлять киевскому режиму современное оружие, в том числе, "Стингеры", артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, "Джавелины", радары, БПЛА, вертолеты Ми-17 и снаряды.

"Мы не делаем возможным Украине наносить удары за ее пределами", — подытожил президент США, намекая на актуальную дискуссию, передавать ли Киеву дальнобойные РСЗО.

Байден также отметил, что сотрудничество с европейскими сателлитами по антироссийским санкциям будет продолжено.