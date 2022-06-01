Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на увольнение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Сейчас наш дипломат призывает к ответу западные СМИ, которые распространяли фейки о российской специальной военной операции на Украине. Так Захарова отреагировала на увольнение за постоянную ложь уполномоченной по правам человека Украины.
"От её рассказов "в деталях" стыла кровь. У психиатров. Потому что ни одного доказательства она не приводила, зато углублялась "в подробности" настолько, что это было похоже уже на озабоченность. Вопрос: все те западные журналисты и СМИ, которые ссылались на нее, собираются писать опровержения и извиняться? К ответу!" — пишет предствавитель российского МИД в месенджере.
Напомним, Верховная Рада 31 мая проголосовала за снятие полномочий с омбудсмена Денисовой.
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