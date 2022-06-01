Юрий Кот: "Будет сделано всё возможное, чтобы Зеленский дожил до трибунала"

В Донбассе намерены судить бывшего главу Украины Петра Порошенко, нынешнего президента Владимира Зеленского и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

О судьбе этих людей сообщил журналист Юрий Кот.

По его словам, эти преступники должны рано или поздно ответить, и будет сделано всё, чтобы они дожили до международного трибунала.

"Если говорить о дальнейшей судьбе Зеленского, Порошенко и Турчинова то, здесь все достаточно печально. Зеленского мы ненавидим больше всех, потому что сейчас он является тем, кто отдаёт приказы об обстреле мирных жителей. Когда был Порошенко, происходило то же самое. Турчинов за пару месяцев президентства развязал бойню на Украине… То, что сегодня на Донбассе объединяют эту бесноватую троицу — это правильно", — говорит Кот.

Он отметил, что некоторых нацистких преступников судили в возрасте 80-90 лет, поэтому и этим украинскимдеятелям не надо уповать на чудо. Турчинов, как и Порошенко, конечно же, попытается уехать. Ну, а нынешнему президенту обещали на Западе, что эвакуируют его, что бы он не творил.

"Вопрос в том, куда эвакуируют. На тот свет? Очень может быть. Сам Запад может перебить этих мерзавцев, выдавая это за возмездие от русских. А все потому, что все они много знают", — отмечает журналист.

Для западных стран гораздо лучше, чтобы эти преступники молчали и, умерев, стали символами русской "агрессии", чем по-настоящему осуждёнными, которые впоследствии выдадут своих кураторов и подельников.