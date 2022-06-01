Сивков: артиллерия ВСУ "лупит куда попало" из-за отсутствия целеуказаний

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, украинские силовики не имеют никакого представления о точном размещении союзных войск России и республиканской Народной милиции, поэтому ВСУ стараются бить по обширным площадям.

"У меня складывается впечатление, что одна из причин, по которой ВСУ лупят куда попало, в том числе и по мирным районам, обусловлена тем, что у них нет возможности получить надёжное целеуказание для применения оружия", — цитирует мнение Сивкова "Военное дело".

Эксперт отметил, что любые попытки ВСУ провести разведку местности с помощью беспилотников сразу же блокируются российскими средствами противовоздушной обороны. Той информации, которую передают в Киев американские спецслужбы, также недостаточно, чтобы осуществить высокоточное поражение.