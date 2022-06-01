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Автор Антон Куликов

NYT: украинских военных учат медитации в секретном центре

Силовые структуры

В подготовке украинских военных, как можно понять из публикации New York Times, задействованы передовые методики обучения. То есть как передовые — в засекреченном центре подготовки их обучают обретать духовное умиротворение при помощи медитации.

NYT: украинских военных учат медитации в секретном центре

"Медитация… приносит устойчивость ко всем вызовам… Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран", — цитирует американское издание украинского командира Андрея Андрейкива. Сообщается, что тренировки прошли уже тысячи человек на добровольных началах.

Где именно расположен этот центр, не сообщается. Наверное, чтобы секретные методики не стали достоянием гласности.

Стоит напомнить, что в интернете много роликов, которые записывают бойцы ВСУ и территориальной обороны. В частности, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений, напоминает РИА "Новости".

А Radio France International приводит рассказ командир одной из резервных частей, переброшенных в Северодонецк.

По его словам, он и его подчинённые базировались в тылу, однако командование обманом отправило их на передовую. Причем половина военнослужащих в части "ни разу даже не выстрелила" и "они деморализованы".

"Нас обстреливают 24 часа в сутки, без перерыва. У нас нет даже боеприпасов. Наше командование нас не поддерживает. Наши лидеры забыли нас. Мой командир был ранен, и я даже не знаю, где он. Мы должны найти свои собственные линии связи, снаряжение и еду. Потому что наше начальство не знает, где мы и что делаем", — сказал он.

Надо полагать, медитативные практики в подобных ситуациях не слишком-то помогают.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Александр Артамонов
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