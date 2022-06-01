На Украине продолжается специальная военная операция. ВС РФ и защитники Донбасса осуществляют наступательную операцию на всех направлениях фронта. Всё чаще украинские военные принимают решение об отказе воевать из-за крупных потерь в живой силе и технике.
Издание «Русская весна» публикует видео, на котором очередной сложивший оружие военный ВСУ рассказывает, что мобилизованных солдат украинской армии заставляли воевать при помощи угроз.
«Половина мобилизованных пошли в отказ… Люди устали, люди не хотят воевать, люди хотят жить мирно», — говорит бывший резервист.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.