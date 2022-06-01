Мобилизованных солдат ВСУ заставляли воевать с ВС РФ при помощи угроз

На Украине продолжается специальная военная операция. ВС РФ и защитники Донбасса осуществляют наступательную операцию на всех направлениях фронта. Всё чаще украинские военные принимают решение об отказе воевать из-за крупных потерь в живой силе и технике.

Издание «Русская весна» публикует видео, на котором очередной сложивший оружие военный ВСУ рассказывает, что мобилизованных солдат украинской армии заставляли воевать при помощи угроз.