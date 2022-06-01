Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что она "открыто" говорит о военной специальной операции со своими детьми, и рассказала, что её девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам.
Об этом сообщает издание из Великобритании Daily Mail
Елена Зеленская утверждает, что пытается быть "честной" со своими детьми в отношении продолжающейся спецоперации России по денацификации Украины.
17-летняя Александра и 9-летний Кирилл знают о том, что происходит, и что младший ребёнок даже начал делиться с отцом собственными мыслями о том, что должны делать Вооруженные силы Украины, сообщает издание.
"Он у нас подрастающий политолог. Все знает, дает военные советы, которым нам надо следовать. Какие нам следует закупить танки, самолеты, вертолеты, чего нам не хватает. Какие страны нам плохо помогают, какие — хорошо. Он вообще военный эксперт. С ним можно обсуждать это месяцами, — рассказала Зеленская.
Пока неизвестно, прислушивается ли отец-президент к советам сына или предпочитает командовать войсками сам. Но официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже дала собственную оценку этой ситуации.
"Это орден за заслуги. Причём два: сыну и жене. Нет три. Ещё Daily Mail", — иронизирует дипломат.
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