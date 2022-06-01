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Пятеро генералов МВД покинули свои посты по решению Путина
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Автор Елена Былкина

Пятеро генералов МВД покинули свои посты по решению Путина

Силовые структуры

Владимир Путин принял решение отправить в отставку некоторых генералов МВД.

Стало известно, что свои посты оставили главы управлений МВД по Владимирской и Ярославской областям, начальник полиции Алтайского края, начальник оперативного управления МВД и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.

Политолог Илья Гращенков спрогнозировал "губернаторопад" — вероятную отставку глав нескольких регионов России. Он считают обоснованными слухи о скорой отставке Александра Беглова.

Ксения Собчак ранее выяснила, действительно ли арестовали Владислава Суркова.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
ксения собчак владимир путин александр беглов владислав сурков
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