Пятеро генералов МВД покинули свои посты по решению Путина

Владимир Путин принял решение отправить в отставку некоторых генералов МВД.

Стало известно, что свои посты оставили главы управлений МВД по Владимирской и Ярославской областям, начальник полиции Алтайского края, начальник оперативного управления МВД и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.

Политолог Илья Гращенков спрогнозировал "губернаторопад" — вероятную отставку глав нескольких регионов России. Он считают обоснованными слухи о скорой отставке Александра Беглова.

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