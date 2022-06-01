Санкции против Патриарха Кирилла направлены именно против духовного лица — как главы Русской Православной Церкви, а не против его политической деятельности.
Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми и отмечает, что недаром эти санкции утвердила Верховная Рада Украины.
"Они ведут против России не только расовую войну, они начинают и религиозную войну, объявляя российское Православие вне закона. Что значит санкции? Когда было, чтобы объявляли санкции против высшего духовного лица руководителя той или иной церкви?" — спрашивает аналитик.
По его словам, санкции ввели не потому, что у Патриарха какая-то государственная функция, именно по церковной принадлежности. Это продолжение религиозной войны, которую начали в Незалежной через эту якобы православную украинскую церковь с этим лжепатриархом, подчёркивает Кедми.
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