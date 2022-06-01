Армия России начинает штурм Святогорска на севере ДНР

Подразделения российской армии начинают наступление на Святогорск, расположенный на севере Донецкой Народной Республики. Город находится в четырёх километрах от административной границы Харьковской области.

В основном в Святогорске расположились разрозненные отряды территориальной обороны, поэтому вполне вероятно, что город будет освобождён от украинских формирований за несколько дней.

"Взятие Святогорска — вопрос ближайшего времени, сообщают источники. Следующей целью ВС РФ должен стать Славянск", — написал Руслан Осташко в своём Телеграм-канале.

Православные жители Донбасса опасаются, что во время отступления украинские националисты могут нанести максимальный урон Успенской Святогорской Лавре, передают военкоры "Русской весны".