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Автор Мария Карева

Армия России начинает штурм Святогорска на севере ДНР

Силовые структуры

Подразделения российской армии начинают наступление на Святогорск, расположенный на севере Донецкой Народной Республики. Город находится в четырёх километрах от административной границы Харьковской области.

В основном в Святогорске расположились разрозненные отряды территориальной обороны, поэтому вполне вероятно, что город будет освобождён от украинских формирований за несколько дней.

"Взятие Святогорска — вопрос ближайшего времени, сообщают источники. Следующей целью ВС РФ должен стать Славянск", — написал Руслан Осташко в своём Телеграм-канале.

Православные жители Донбасса опасаются, что во время отступления украинские националисты могут нанести максимальный урон Успенской Святогорской Лавре, передают военкоры "Русской весны".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
штурм донбасс
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