Подразделения российской армии начинают наступление на Святогорск, расположенный на севере Донецкой Народной Республики. Город находится в четырёх километрах от административной границы Харьковской области.
В основном в Святогорске расположились разрозненные отряды территориальной обороны, поэтому вполне вероятно, что город будет освобождён от украинских формирований за несколько дней.
"Взятие Святогорска — вопрос ближайшего времени, сообщают источники. Следующей целью ВС РФ должен стать Славянск", — написал Руслан Осташко в своём Телеграм-канале.
Православные жители Донбасса опасаются, что во время отступления украинские националисты могут нанести максимальный урон Успенской Святогорской Лавре, передают военкоры "Русской весны".
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.