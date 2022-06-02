EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Rzeczpоspolita: поддержка украинских беженцев в Польше подходит к концу
МВД Украины: русские готовятся захватить Киев, в области полно диверсантов
Вместо современных БМП Marder Украина получит советские машины образца 1965 года
Российские адвокаты: расширение пределов самообороны снизит уровень преступности
Лоза порадовался отъезду украинских беженцев из Болгарии: склочный характер
Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить воссоединение юга Украины с РФ
ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек
Автор Антон Уткин

Группировка "О" ВС РФ поблагодарила США за переданные через ВСУ гранатомёты

Силовые структуры

Российские бойцы из группировки "Отважные" показали полностью исправное американское оружие, которое солдаты ВСУ бросили во время бегства с позиций.

Группировка "О" благодарит Соединённые Штаты за станковые 40-мм гранатомёты Мk-19, которые Пентагон передал "через фирму-прокладку "ВСУ", написал военкор Александр Коц.

"Оружие испытано, вызывает приятные ощущения отсутствием отдачи. Шлите ещё", — добавил журналист.

Ранее о большом количестве трофеев сообщали военные Народной Милиции ЛНР. На оставленных украинскими войсками позициях они в большом количестве находят переданное для ВСУ странами-членами НАТО вооружение, в том числе противотанковые ракеты, и быстро учатся им пользоваться.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
сша
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Силовые структуры
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Последние материалы
Картаполов: США готовят Евросоюзу судьбу Украины
Rzeczpоspolita: поддержка украинских беженцев в Польше подходит к концу
МВД Украины: русские готовятся захватить Киев, в области полно диверсантов
Вместо современных БМП Marder Украина получит советские машины образца 1965 года
Российские адвокаты: расширение пределов самообороны снизит уровень преступности
Лоза порадовался отъезду украинских беженцев из Болгарии: склочный характер
Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить воссоединение юга Украины с РФ
ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек
РФ применяет неуязвимые для зарубежных ПЗРК штурмовики Су-25СМ3 на Украине
В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой станет Россия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников