Группировка "О" ВС РФ поблагодарила США за переданные через ВСУ гранатомёты

Российские бойцы из группировки "Отважные" показали полностью исправное американское оружие, которое солдаты ВСУ бросили во время бегства с позиций.

Группировка "О" благодарит Соединённые Штаты за станковые 40-мм гранатомёты Мk-19, которые Пентагон передал "через фирму-прокладку "ВСУ", написал военкор Александр Коц.

"Оружие испытано, вызывает приятные ощущения отсутствием отдачи. Шлите ещё", — добавил журналист.

Ранее о большом количестве трофеев сообщали военные Народной Милиции ЛНР. На оставленных украинскими войсками позициях они в большом количестве находят переданное для ВСУ странами-членами НАТО вооружение, в том числе противотанковые ракеты, и быстро учатся им пользоваться.