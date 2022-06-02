Российские бойцы из группировки "Отважные" показали полностью исправное американское оружие, которое солдаты ВСУ бросили во время бегства с позиций.
Группировка "О" благодарит Соединённые Штаты за станковые 40-мм гранатомёты Мk-19, которые Пентагон передал "через фирму-прокладку "ВСУ", написал военкор Александр Коц.
"Оружие испытано, вызывает приятные ощущения отсутствием отдачи. Шлите ещё", — добавил журналист.
Ранее о большом количестве трофеев сообщали военные Народной Милиции ЛНР. На оставленных украинскими войсками позициях они в большом количестве находят переданное для ВСУ странами-членами НАТО вооружение, в том числе противотанковые ракеты, и быстро учатся им пользоваться.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.