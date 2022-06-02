Украинские националисты применяют доселе невиданную тактику — атаковать при бегстве, рассказал известный военный эксперт Яков Кедми.
Таким образом он прокомментировал слова украинского главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, который заявил об "успешных пробных контратаках в Северодонецке".
"На некоторых улицах наши защитники имеют успех", — написал накануне Гайдай в соцсети.
Кедми не понимает, зачем в таком случае командованию ВСУ нужно было отдавать солдатам приказ об отступлении, если город планировалось оборонять.
"Чтобы потом занять две пустые улицы и заявить о перемоге?" — поинтересовался эксперт.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.