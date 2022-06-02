Яков Кедми: Ноу-хау военной науки — украинцы "отступая атакуют"

Украинские националисты применяют доселе невиданную тактику — атаковать при бегстве, рассказал известный военный эксперт Яков Кедми.

Таким образом он прокомментировал слова украинского главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, который заявил об "успешных пробных контратаках в Северодонецке".

"На некоторых улицах наши защитники имеют успех", — написал накануне Гайдай в соцсети.

Кедми не понимает, зачем в таком случае командованию ВСУ нужно было отдавать солдатам приказ об отступлении, если город планировалось оборонять.