В порту Очакова уничтожены два катера ВМС Украины, готовые к десанту на Змеиный

Украинский флот получил очередной ощутимый удар: в порту Очакова высокоточным оружием ВКС РФ были потоплены два малых ракетных корабля.

Российская разведка пришла к выводу, что в Очакове флот Украины готовился к повторной попытке десанта на остров Змеиный. После ракетного удара ВКС РФ два корабля пошли на дно, а остальные срочно покинули акваторию порта, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на украинские источники.

"Рекомендуем следовать курсом в сторону Севастополя под белым флагом — это гарантированно спасёт жизни украинским морякам", — отметили авторы сообщения.

Стоит уточнить, что официального подтверждения информации от Министерства обороны РФ пока нет.

Ранее стало известно, что ВМС Украины в очередной раз собираются захватить остров Змеиный. Осуществить десант планируется с помощью москитного флота, вооружённого британскими ПТРК NLAW.