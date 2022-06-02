Украинский флот получил очередной ощутимый удар: в порту Очакова высокоточным оружием ВКС РФ были потоплены два малых ракетных корабля.
Российская разведка пришла к выводу, что в Очакове флот Украины готовился к повторной попытке десанта на остров Змеиный. После ракетного удара ВКС РФ два корабля пошли на дно, а остальные срочно покинули акваторию порта, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на украинские источники.
"Рекомендуем следовать курсом в сторону Севастополя под белым флагом — это гарантированно спасёт жизни украинским морякам", — отметили авторы сообщения.
Стоит уточнить, что официального подтверждения информации от Министерства обороны РФ пока нет.
Ранее стало известно, что ВМС Украины в очередной раз собираются захватить остров Змеиный. Осуществить десант планируется с помощью москитного флота, вооружённого британскими ПТРК NLAW.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.