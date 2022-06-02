В ФРГ не согласились с обвинениями в "черепашьих темпах" поставок оружия Украине

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт отреагировала на критику позиции немецкого правительства по передаче оружия Киеву. Властей Германии призвали действовать быстрее.

"Речь идёт не о черепашьих темпах", — подчеркнула глава немецкого военного ведомства, слова которой передаёт Deutschlandfunk.

Как отметила министр, гражданам ФРГ необходимо осознать, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем. Поэтому важно постоянно оказывать Киеву военную поддержку, добавила представитель МО.

Вместе с этим Ламбрехт сообщила, что зенитные самоходные установки Gepard нужно подготовить для ВСУ. По мнению руководителя Минобороны Германии, власти должны помогать Украине "делом, а не словами".

Ранее в МО ФРГ пообещали Киеву в июле отправить 15 установок Gepard. Также представители Берлина заявили, что поставят ВСУ 60 тысяч единиц боеприпасов.