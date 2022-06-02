Хакер RaHDIt: Киев скрывает реальные потери ВСУ, чтобы избежать паники

Киевские власти замалчивают реальные потери Вооружённых сил Украины, чтобы не вызывать паники как среди гражданского населения, так и в рядах самих ВСУ. Об этом рассказал хакер RaHDIt, попросивший не называть его имя.

Эксперт утверждает, что данные украинских властей рассчитаны прежде всего на самих жителей страны.

"Это больше игра на внутреннюю аудиторию, на самих украинцев. Они сами же признали, что многие вещи они не говорили, чтобы не допустить паники, какие-то вещи они не говорят, чтобы соблюдать секретность. Как мы уже понимаем, во многих вещах они просто врут, устраивают инсценировки, что-то засекречивают", — сказал хакер в разговоре с РИА Новости.

Эксперт убеждён, что если бы Киев рискнул озвучить настоящее количество погибших на поле боя украинских военных, это всколыхнёт общественное мнение и вызовет резкое осуждение действий властей.

Именно поэтому украинское руководство "рисует радужные перспективы" о том, что победа близка, и совсем скоро враг будет разбит, пытаясь убедить в этом население и армию.