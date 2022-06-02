Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что решающая битва за Донбасс произойдёт в городе Славянск.
"Красиво было бы в Славянске — там, где началась "Русская весна" 8 лет назад. Там и закончить освобождение Донбасса. Мне кажется, что украинские войска на Донбассе будут все равно откатываться именно в Славянск с Краматорском. И там будет решающая битва", — предположил он.
Однако военкор отметил, что для того, чтобы взять Славянск в клещи, союзным силам придётся заходить с трёх сторон.
"С северо-запада — это изюмская группировка, в которой я провел около месяца. Там продвижение идет тяжело. Там и потери, и противодействие нам серьезное. С востока на Славянск идут войска нашего Центрального военного округа, которые уже взяли Красный Лиман. А с юга — должна пойти группировка, которая высвободилась после битвы за Мариуполь", — пояснил он.
Коц добавил, что у российских военных появился кураж в отличие от украинских Вооружённых сил, где наблюдается надлом.
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