Коц: "Решающая битва за Донбасс будет в Славянске"

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что решающая битва за Донбасс произойдёт в городе Славянск.

"Красиво было бы в Славянске — там, где началась "Русская весна" 8 лет назад. Там и закончить освобождение Донбасса. Мне кажется, что украинские войска на Донбассе будут все равно откатываться именно в Славянск с Краматорском. И там будет решающая битва", — предположил он.

Однако военкор отметил, что для того, чтобы взять Славянск в клещи, союзным силам придётся заходить с трёх сторон.

"С северо-запада — это изюмская группировка, в которой я провел около месяца. Там продвижение идет тяжело. Там и потери, и противодействие нам серьезное. С востока на Славянск идут войска нашего Центрального военного округа, которые уже взяли Красный Лиман. А с юга — должна пойти группировка, которая высвободилась после битвы за Мариуполь", — пояснил он.

Коц добавил, что у российских военных появился кураж в отличие от украинских Вооружённых сил, где наблюдается надлом.