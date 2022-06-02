Киеву выгодна война с Белоруссией, поскольку из-за этого там начнётся гражданский конфликт.
Об этом сообщил советник руководителя МВД Виктор Андрусив.
По его словам, победить Вооружённые силы Белоруссии украинцы могут даже одними тербатами.
"Лукашенко делает представление, суть которого — отвлекать наши силы. А вторжение Белоруссии на стратегическом уровне — для нас это просто будет грандиозный успех. Почему? Армия маленькая, 50 тысяч человек. Из них какое-то условное ССО составляет 6 тысяч человек. Это боевая их часть", — говорит советник главы МВД Украины.
Он уверен, что всё остальное — народное ополчение, и наступать народным ополчением, тем более, если оно только создано, невозможно, уверен Андрусив.
"Он (Лукашенко — Прим. ред.) так себя похоронил, просто до него руки еще не дошли. Потом он будет как союзник Путина полностью отвечать… Он будет на трибунале, а белорусы будут отвечать за то, что с их территории нас бомбили", — отметил советник МВД.
И при вторжении Белоруссии, это окончится быстро, их просто разобьют терробороновцы, после этого в стране начнётся колоссальный внутренний хаос с разворотом армии против президента, подытожил чиновник украинских силовиков.
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