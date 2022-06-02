Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны

Киеву выгодна война с Белоруссией, поскольку из-за этого там начнётся гражданский конфликт.

Об этом сообщил советник руководителя МВД Виктор Андрусив.

По его словам, победить Вооружённые силы Белоруссии украинцы могут даже одними тербатами.

"Лукашенко делает представление, суть которого — отвлекать наши силы. А вторжение Белоруссии на стратегическом уровне — для нас это просто будет грандиозный успех. Почему? Армия маленькая, 50 тысяч человек. Из них какое-то условное ССО составляет 6 тысяч человек. Это боевая их часть", — говорит советник главы МВД Украины.

Он уверен, что всё остальное — народное ополчение, и наступать народным ополчением, тем более, если оно только создано, невозможно, уверен Андрусив.

"Он (Лукашенко — Прим. ред.) так себя похоронил, просто до него руки еще не дошли. Потом он будет как союзник Путина полностью отвечать… Он будет на трибунале, а белорусы будут отвечать за то, что с их территории нас бомбили", — отметил советник МВД.

И при вторжении Белоруссии, это окончится быстро, их просто разобьют терробороновцы, после этого в стране начнётся колоссальный внутренний хаос с разворотом армии против президента, подытожил чиновник украинских силовиков.