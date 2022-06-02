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Автор Дмитрий Плотников

Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны

Силовые структуры

Киеву выгодна война с Белоруссией, поскольку из-за этого там начнётся гражданский конфликт.

Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны

Об этом сообщил советник руководителя МВД Виктор Андрусив.

По его словам, победить Вооружённые силы Белоруссии украинцы могут даже одними тербатами.

"Лукашенко делает представление, суть которого — отвлекать наши силы. А вторжение Белоруссии на стратегическом уровне — для нас это просто будет грандиозный успех. Почему? Армия маленькая, 50 тысяч человек. Из них какое-то условное ССО составляет 6 тысяч человек. Это боевая их часть", — говорит советник главы МВД Украины.

Он уверен, что всё остальное — народное ополчение, и наступать народным ополчением, тем более, если оно только создано, невозможно, уверен Андрусив.

"Он (Лукашенко — Прим. ред.) так себя похоронил, просто до него руки еще не дошли. Потом он будет как союзник Путина полностью отвечать… Он будет на трибунале, а белорусы будут отвечать за то, что с их территории нас бомбили", — отметил советник МВД.

И при вторжении Белоруссии, это окончится быстро, их просто разобьют терробороновцы, после этого в стране начнётся колоссальный внутренний хаос с разворотом армии против президента, подытожил чиновник украинских силовиков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы киев украина белоруссия владимир путин александр лукашенко
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