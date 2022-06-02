Противник открыл "дружественный огонь" по своему отряду ВСУ около Лисичанска

Российские войска и подразделения Народной Милиции ЛНР выходят к населённым пунктам Боровское и Осколоновка, что к юго-востоку от Лисичанска. В районе села Боброво противник оказался в так называемых оперативных клещах, хоть и пытается укрываться в лесных массивах. Оттуда подразделения ВСУ пытаются зайти во фланг и в тыл российским войскам.

В данном регионе группировки ВСУ потеряли возможность действовать скоординированно, поэтому ведут бой неполными и обособленными отрядами. Так, сообщается, о "дружественном огне", который бойцы ВСУ открыли по "противнику", не разобравшись, кто перед ними. В результате под обстрел попали свои же подразделения, которые бегут к юго-востоку от Лисичанска по лесам. В то время как позиции ВС РФ и НМ ЛНР находятся на расстоянии 10 километров по прямой от скопления сил ВСУ и нацбатов, пишет "Военное обозрение".