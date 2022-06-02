ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию

После угроз президента Турции Реджепа Эрдогана начать военную операцию в САР, в регионе возросла напряжённость. С целью прикрытия авиации ВС РФ начали переброску зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" на аэродром Камишлия. В короткие сроки комплексы приступят к боевому дежурству, пишет "Русская весна".

"Панцирь-С1" является одним из самых эффективных ЗРПК в мире и эффективно проявил себя в Сирии, уничтожая вражеские беспилотники и отражая ракетные удары. Он автоматически определяет цели, выявляя самые опасные из них, и наносит ракетный либо пушечный удар.