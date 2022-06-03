Стремоусов: все попытки вторжения армии Украины в Херсонскую область провалились

Украинская армия провалила все попытки вторжения в Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, все атаки ВСУ были отбиты. Он назвал заявления о захвате Херсонской области, распространяемые киевским режимом, чистым популизмом. Стремоусов отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Все попытки вторжения ВСУ были отбиты и провалились", — подтвердил замглавы военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул: Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем Вооружённых сил РФ.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ДНР, ЛНР и Херсонская область уже в июле 2022 года могут организовать референдумы о вхождении в состав России.