Украинская армия провалила все попытки вторжения в Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, все атаки ВСУ были отбиты. Он назвал заявления о захвате Херсонской области, распространяемые киевским режимом, чистым популизмом. Стремоусов отметил, что эта информация не соответствует действительности.
"Все попытки вторжения ВСУ были отбиты и провалились", — подтвердил замглавы военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул: Херсонская область во всех своих границах полностью остаётся под контролем Вооружённых сил РФ.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ДНР, ЛНР и Херсонская область уже в июле 2022 года могут организовать референдумы о вхождении в состав России.
"Предполагаю, что освобождённые территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично", — сказал политик.
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