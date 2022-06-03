Российский военный, который участвовал в боях за город Изюм Харьковской области, рассказал, что их обстреливали из американского вооружения с применением фосфорных кассет.
"Тут лупили из всего чего можно по нам именно американского производства. Фосфора много было. Тут как в аду было", — сообщил он военкору RT Юлии Мартовалиевой.
По словам российского солдата, украинская армия постоянно обстреливает мирное население.
"Взять вот рынок, лупили каждый день, кроме понедельника. Вот почему? Понедельник — выходной у рынка. Последний раз 35 человек (пострадали, — Прим. ред.)", — продолжил он свой рассказ.
Кроме того, для наведения ударов по гражданским людям ВСУ используют сотовую связь.
"Одного-двоих не трогают. А вот два-три человека звонят, отрабатывают по сотовой (связи, — Прим. ред.) и точными координатами. Понимаешь, как по-хитрому делают! Разбомбили — видят, что по кому-то попали, больше не стреляют: ждут, когда скорая подъедет или военные. И начинают второй раз накрывать", — отметил он.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.