Жителей и армию РФ в Изюме обстреливали вооружением США и фосфорными кассетами

Российский военный, который участвовал в боях за город Изюм Харьковской области, рассказал, что их обстреливали из американского вооружения с применением фосфорных кассет.

"Тут лупили из всего чего можно по нам именно американского производства. Фосфора много было. Тут как в аду было", — сообщил он военкору RT Юлии Мартовалиевой.

По словам российского солдата, украинская армия постоянно обстреливает мирное население.

"Взять вот рынок, лупили каждый день, кроме понедельника. Вот почему? Понедельник — выходной у рынка. Последний раз 35 человек (пострадали, — Прим. ред.)", — продолжил он свой рассказ.

Кроме того, для наведения ударов по гражданским людям ВСУ используют сотовую связь.