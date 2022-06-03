Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец сообщил, за счет чего Россия заставила США расписаться в своём бессилии.
В Пентагоне ранее заявляли, что РФ и КНР ускорили процесс развертывания оружия, потенциально опасного для США. Речь шла о гиперзвуковом оружии, межконтинентальных ракетах и крылатых ракетах большой дальности.
Баранец отметил, что российский гиперзвук (особенно "Сармат") давно является головной болью Штатов.
"Сами генералы США признают, что отстали не только от РФ на 10-15 лет, но и от Китая… Тут без натяжки можно говорить, что нет современных средств ПВО, которые могли бы поразить "Сармат", — уверен эксперт.
Американцы пытаются догнать РФ по ряду направлений, но пока тщетно. Однако Пентагон удивили не только российские гиперзвуковые ракеты.
"В последний раз они были просто в шоке, когда узнали, что у нас есть РЭБ "Забияка", снимающая с неба беспилотники. Думали, что этого не может быть. Но, когда их разведка где-то добыла реальные съемки испытаний "Забияки", стали чесать репы. Мало того, это средство РЭБ активно участвует на украинском поле боя", — подытожил Баранец.
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