Украинский посол в Испании: испанского оружия Киеву "хватит на два часа боя"

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что его правительство, конечно, благодарно испанской стороне за присланные Киеву 200 тонн военной помощи, однако этого очень мало.

Погорельцев уточнил, что киевские власти считают, что Испания поставила украинским военным вооружение в крайне малом объёме. По словам посла, испанской военной помощи хватит всего лишь "на два часа боя".

"Мы благодарны, но не можем сказать, что удовлетворены", — сказал посол, слова которого приводит ТАСС.

В заключение посол Украины попросил у руководства Испании танки, гаубицы и миномёты для Киева.

Ранее сообщалось, что неумеренная военная помощь Киеву со стороны США может повлечь за собой потерю поддержки Сената в Конгрессе США, которые могут не доть добро на будущие поставки. Сенаторы не одобряют недостаток контроля за расходом средств на вооружение, поставляемое киевским властям.