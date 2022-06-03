Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard

Армейская авиация РФ продолжает наносить удары. Вертолёт Ка-52 в ходе спецоперации на Украине всё чаще фигурирует в сводках ведомств. Так, обнародовано очередное видео из кабины пилота винтокрылой машины.

Вид из кабины пилота Ка-52

При выполнении боевой задачи Ка-52 поразил как минимум две цели противника, укрывавшегося в густой растительности. Экипаж выпустил управляемые ракеты, первая была запущена с расстояния в 6,6 тыс. метров. После нанесения ударов вертолёт пошёл на резкий разворот, бортовая система сообщила, что "крен велик". Затем поступила информация: "атака сзади".

На вертолёт была наведена зенитная установка Gepard, вооружённая двумя 35-мм пушками. Судя по тому, что видео попало в Сеть, экипажу удалось уйти от ударов.