Армейская авиация РФ продолжает наносить удары. Вертолёт Ка-52 в ходе спецоперации на Украине всё чаще фигурирует в сводках ведомств. Так, обнародовано очередное видео из кабины пилота винтокрылой машины.
При выполнении боевой задачи Ка-52 поразил как минимум две цели противника, укрывавшегося в густой растительности. Экипаж выпустил управляемые ракеты, первая была запущена с расстояния в 6,6 тыс. метров. После нанесения ударов вертолёт пошёл на резкий разворот, бортовая система сообщила, что "крен велик". Затем поступила информация: "атака сзади".
На вертолёт была наведена зенитная установка Gepard, вооружённая двумя 35-мм пушками. Судя по тому, что видео попало в Сеть, экипажу удалось уйти от ударов.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.