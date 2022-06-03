Полковник Райснер: ВС РФ выигрывают сражения в Донбассе благодаря трём тактикам

Военный стратег, полковник Министерства обороны Австрии Маркус Райснер считает, что Россия в шаге от победы, а западные поставки военной техники не изменят ход спецоперации на Украине.

По его словам, на востоке страны у ВСУ положение незавидное. Российским войскам остаётся всего несколько километров, чтобы взять под контроль данный регион. Армия РФ применяет три тактики, чтобы добиться успеха в Донбассе, где идут бои вокруг котла размером 40 на 40 километров, в угловых точках котрого находятся Северодонецк, Северск, Попасная и Артёмовск.

"Котёл уже закрыт на 20 километров, битва за Северодонецк, вероятно, будет иметь решающее значение. Если не произойдёт ничего кардинального, то русским удастся закрыть котёл," — цитирует Райснера немецкое издание Die Welt.

Первой тактикой ВС РФ полковник называет ночные ракетные и бомбовые удары по украинским позициям. С его слов, у России достаточно времени и боеприпасов, чтобы продолжать это делать. Днём же пехота продвигается под защитой танков.

ОТРК "Искандер-М" — это второй козырь в рукаве армии РФ. Системы стоят по протяжённости всей украинской границы. Данный факт удивляет даже военных стратегов НАТО, сообщает Райснер.

ОТРК Искандер-М

Третьей тактикой успешного ведения боя российской армией полковник считает господство в воздухе, когда русские самолёты и вертолёты летят низко над землёй и появляются перед противником неожиданно.

"При такой тактике они не могут точно поражать цели, но этого вполне достаточно, чтобы навести страх или поджечь лес, в котором скрываются украинские солдаты", — говорит Райснер.

Поставки на Украину четырёх систем залпового огня из Германии и США не смогут изменить ровным счётом ничего, считает полковник. Во-первых, на это необходимо время (порядка четырёх-шести недель). Во-вторых, Украине необходимы сотни таких систем, но никак не четыре. Кроме того, Россия располагает тысячами установок залпового огня БМ-30.