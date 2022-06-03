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Автор Елена Былкина

Симоньян боится, что Украина ударит дальнобойным оружием по городам РФ

Силовые структуры

Глава RT Маргарита Симоньян не верит в заверения Запада, которые убеждают Россию в том, что Украина не ударит дальнобойным оружием по территории РФ.

Симоньян боится, что Украина ударит дальнобойным оружием по городам РФ

Журналистка призналась, что не видит никаких поводов для радости.

"Если будут поставки таких вооружений, которые достают до нашей территории. Теперь они говорят: "Ну они не будут. Мы им поставим, но они не будут". Ну не смешите меня. Это мы с ними живем много лет, а не вы. Нам виднее, чего там будет", — сказала Симоньян в программе Владимира Соловьёва.

Главный редактор RT предупредила, что Россия будет вынуждена ответить.

"Потому что и наш народ не поймет, да и руководитель наш не поймет — начальник, Путин Владимир Владимирович, не такой человек, который просто всё это стерпит", — объяснила телеведущая.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов объяснил, что американская система залпового огня, которая готова к установке на украинском театре военных действий, ударяет на дальность до 500 километров. Это, по мнению Климова, угрожает безопасности России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы андрей климов владимир путин владимир соловьёв маргарита симоньян
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