Специалисты Луганской Народной Республики примут участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками и националистами, заявила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
По её словам, ЛНР рассчитывает в этом вопросе на помощь Донецкой Народной Республики и ряда других государств.
"Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии", — пояснила Сорока в беседе с РИА Новости.
Ранее в ДНР сообщали, что специалисты аппарата уполномоченного по правам человека, ведут сбор доказательств преступлений ВСУ и нацбатов на территории республики. Все факты тщательно проверяют и позже их смогут использовать в военном трибунале над украинскими боевиками.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.