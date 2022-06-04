МИД ЛНР: республика разработает устав трибунала для суда над националистами

Специалисты Луганской Народной Республики примут участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками и националистами, заявила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

По её словам, ЛНР рассчитывает в этом вопросе на помощь Донецкой Народной Республики и ряда других государств.

"Будут совместными усилиями разрабатываться уставные документы. Будут привлекаться как эксперты ДНР, так и нашей республики, РФ. Думаю, что присоединятся к нам коллеги из Южной Осетии, Абхазии", — пояснила Сорока в беседе с РИА Новости.

Ранее в ДНР сообщали, что специалисты аппарата уполномоченного по правам человека, ведут сбор доказательств преступлений ВСУ и нацбатов на территории республики. Все факты тщательно проверяют и позже их смогут использовать в военном трибунале над украинскими боевиками.