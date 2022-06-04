В Сети показана боевая работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению украинских опорных пунктов.
Об этом сообщило Минобороны РФ.
Удары с воздуха наносились российским ракетным управляемым и неуправляемым вооружением. Экипажи на ударном вертолёте Ка-52 "Аллигатор" уничтожили БТР, танк и вооружение на позиции украинских боевиков.
На кадрах видно, как "Аллигаторы" наносят удары по наземным целям ракетами.
Вертолёты в ходе специальной операции используются для уничтожения бронетехники, сопровождения колонн, высадке десанта, доставки груза и авиаподдержки военных группировок, отмечает ведомство.
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Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.