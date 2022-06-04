ВКС РФ с помощью вертолётов Ка-52 разбили опорные пункты боевиков

В Сети показана боевая работа экипажей ударных вертолётов Ка-52 по уничтожению украинских опорных пунктов.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары с воздуха наносились российским ракетным управляемым и неуправляемым вооружением. Экипажи на ударном вертолёте Ка-52 "Аллигатор" уничтожили БТР, танк и вооружение на позиции украинских боевиков.

На кадрах видно, как "Аллигаторы" наносят удары по наземным целям ракетами.

Вертолёты в ходе специальной операции используются для уничтожения бронетехники, сопровождения колонн, высадке десанта, доставки груза и авиаподдержки военных группировок, отмечает ведомство.