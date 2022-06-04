Кадыров посоветовал Зеленскому сдаться: "Подними руки и выйди на площадь"

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил, что российская армия скоро прибегнет к таким тактическим приёмам, которые не оставят шансов солдатам ВСУ.

Кадыров пообещал, что Вооружённые силы РФ скоро покажут более эффективный и быстрый результат в проведении спецоперации. Доказательством успехов армии РФ, по словам лидера Чеченской республики, будут видеоматериалы.

"Все только начинается! Это цветочки, скоро будут ягодки", — пригрозил Кадыров.

Он объяснил Владимиру Зеленскому, как ему следует действовать.

"Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами "Не стреляйте, родные, сдаюсь!". В противном случае тебе хана!", — заверил политик.

Ранее Владимир Зеленский снял пародию на своё знаменитое обращение к народу, опубликованное на второй день после начала спецоперации на Украине. Ролик был приурочен с сотому дню военного противостояния.