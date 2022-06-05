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Автор Юлия Миленина

El Pais: Испания готова передать Украине танки Leopard и зенитные ракеты

Силовые структуры

Испания собирается передать Украине тяжёлое вооружение, в том числе танки Leopard A4 и зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

El Pais: Испания готова передать Украине танки Leopard и зенитные ракеты

По информации издания, сейчас танки находятся на военной базе в Сарагосе. Испания получила их от Германии в 1995 году. Власти страны хотели отремонтировать технику, но из-за нехватки финансирования оставили танки на хранении.

"Испания намерена восстановить и передать Украине 40 танков Leopard A4", — сообщил источник газеты.

В правительстве Испании пообещали обучить украинских солдат управлять машинами. El Pais отмечает, что инструктаж состоится в Латвии, где размещён контингент из 500 испанских военных. Дальнейшее обучение будет проходить на специальных площадках в Испании.

Ранее Киев получил от Мадрида средства индивидуальной защиты, пулемёты, гранатомёты и боеприпасы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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