Испания собирается передать Украине тяжёлое вооружение, в том числе танки Leopard A4 и зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, сейчас танки находятся на военной базе в Сарагосе. Испания получила их от Германии в 1995 году. Власти страны хотели отремонтировать технику, но из-за нехватки финансирования оставили танки на хранении.
"Испания намерена восстановить и передать Украине 40 танков Leopard A4", — сообщил источник газеты.
В правительстве Испании пообещали обучить украинских солдат управлять машинами. El Pais отмечает, что инструктаж состоится в Латвии, где размещён контингент из 500 испанских военных. Дальнейшее обучение будет проходить на специальных площадках в Испании.
Ранее Киев получил от Мадрида средства индивидуальной защиты, пулемёты, гранатомёты и боеприпасы.
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