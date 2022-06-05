Вассерман пояснил уникальность СВО: "Еще никогда в мировой истории"

Депутат Госдумы РФ, интеллектуал и политический аналитик Анатолий Вассерман рассказал, почему СВО на Украине — это уникальность в мировой истории.

В беседе с изданием ФАН эксперт рассказал, что промежуточные итоги действий ВС России на Украине он оценивает позитивно.

"Никогда в истории ещё не стояло перед вооруженными силами задачи предельно сократить потери не только со своей стороны линии фронта, но и с противоположной. Насколько я могу судить, эта задача выполнена", — заявил обозреватель и отметил, что недопущение потерь среди мирного населения само по себе делает операцию уникальной в военной истории планеты.

Вассерман особо подчеркнул, что численность ВС РФ, задействованных в спецоперации, в разы меньше, чем у ВСУ, что не мешало Армии России блокировать противника.

Однако, если в военном плане всё отлично, то в информационной сфере есть проблемы. Киев распространяет фейки, пытаясь сбить с толку людей, сообщает аналитик. И с этим надо как-то бороться.