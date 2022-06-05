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Автор Юлия Миленина

Путин: системы ПВО РФ в высшей степени эффективны против беспилотников ВСУ

Силовые структуры

Российские "Буки", "ТОРы" и "Панцири" работают в высшей степени эффективно против иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используют ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: системы ПВО РФ в высшей степени эффективны против беспилотников ВСУ

По его словам, российские системы ПВО "щёлкают украинские беспилотники как орехи". Он отметил, что у Вооружённых сил Украины есть три типа БПЛА:

  • Ударные беспилотные системы, которые эффективно применяются лишь там, где нет войсковых систем ПВО;
  • Разведывательные БПЛА иностранного производства на поле боя;
  • Разведывательные беспилотники стратегического характера (их использовали ещё до начала российской спецоперации над Чёрным морем и украинской территорией).

"У нас есть "Буки", "ТОРы", "Панцири". Они работают в высшей степени эффективно. Наши системы ПВО их беспилотники щёлкают, как орехи. Уничтожены десятки", — подчеркнул президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу владимир путин
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