Путин: системы ПВО РФ в высшей степени эффективны против беспилотников ВСУ

Российские "Буки", "ТОРы" и "Панцири" работают в высшей степени эффективно против иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используют ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, российские системы ПВО "щёлкают украинские беспилотники как орехи". Он отметил, что у Вооружённых сил Украины есть три типа БПЛА:

Ударные беспилотные системы, которые эффективно применяются лишь там, где нет войсковых систем ПВО;

Разведывательные БПЛА иностранного производства на поле боя;

Разведывательные беспилотники стратегического характера (их использовали ещё до начала российской спецоперации над Чёрным морем и украинской территорией).