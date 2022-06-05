Российские "Буки", "ТОРы" и "Панцири" работают в высшей степени эффективно против иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используют ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, российские системы ПВО "щёлкают украинские беспилотники как орехи". Он отметил, что у Вооружённых сил Украины есть три типа БПЛА:
"У нас есть "Буки", "ТОРы", "Панцири". Они работают в высшей степени эффективно. Наши системы ПВО их беспилотники щёлкают, как орехи. Уничтожены десятки", — подчеркнул президент в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
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