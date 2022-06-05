EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Fox News: у США не будет оружия без редкоземельных минералов из Китая

Силовые структуры

Американские военные лишатся оружия в случае прекращения поставок редкоземельных минералов из КНР. Об этом сообщает Fox News.

Fox News: у США не будет оружия без редкоземельных минералов из Китая

По информации телеканала, без этих минералов в США не смогут летать самолёты, остановятся танки.

"У американских военных могут возникнуть проблемы со связью", — сказано в материале.

Fox News отмечает, что Китай контролирует около 90 процентов всех мировых поставок минералов. При этом в Штатах не добывают редкоземельные минералы, так как в стране действует жёсткое экологическое законодательство.

В статье также подчёркивается: американские истребители F-35, танки M1Abrams, ракеты класса "земля-воздух" состоят из этих материалов, поэтому монополия КНР на редкоземельные минералы создаёт угрозу для нацбезопасности США.

Как пояснил американский сенатор Том Коттон, запасов Минобороны США должно хватить примерно на год.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша китай
Новости
Fox News: у США не будет оружия без редкоземельных минералов из Китая
ВКС России на окраине Киева уничтожили западную бронетехнику
Путин: системы ПВО РФ в высшей степени эффективны против беспилотников ВСУ
Посол Украины Мельник назвал власти Германии "историческим позором"
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Путин: армия РФ ответит в случае поставок Украине ракет большой дальности
Взрыв в порту Бангладеш назвали "не менее сильным", чем в Бейруте
Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России
Вассерман пояснил уникальность СВО: "Еще никогда в мировой истории"
Число жертв взрыва в порту Бангладеш выросло до 34
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"

Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.

360kuai: Путин и Эрдоган ведут скрытую игру против США "под носом у НАТО"
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Мир. Новости мира
Французы о судьбе Зеленского: "Мяснику Украины либо пожизненное, либо устранить"
Общество
Садальский о сбежавшем Чубайсе: "У него на всех компромат, потому и выпустили"
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
От залпов ТОС-1М "Солнцепёк" в Донбассе ВСУ спасёт только герметизация
Мир. Новости мира
Лукашенко посочувствовал Зеленскому, которого угораздило поссориться с военными
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Силовые структуры
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Последние материалы
ВКС России на окраине Киева уничтожили западную бронетехнику
Путин: системы ПВО РФ в высшей степени эффективны против беспилотников ВСУ
Лех Валенса предложил Евросоюзу избавиться от Польши
Посол Украины Мельник назвал власти Германии "историческим позором"
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Путин: армия РФ ответит в случае поставок Украине ракет большой дальности
Газоны и лужайки: как избежать их заболеваний
Взрыв в порту Бангладеш назвали "не менее сильным", чем в Бейруте
Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России
Кожа рук: как ухаживать после работ на даче
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников