Fox News: у США не будет оружия без редкоземельных минералов из Китая

Американские военные лишатся оружия в случае прекращения поставок редкоземельных минералов из КНР. Об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, без этих минералов в США не смогут летать самолёты, остановятся танки.

"У американских военных могут возникнуть проблемы со связью", — сказано в материале.

Fox News отмечает, что Китай контролирует около 90 процентов всех мировых поставок минералов. При этом в Штатах не добывают редкоземельные минералы, так как в стране действует жёсткое экологическое законодательство.

В статье также подчёркивается: американские истребители F-35, танки M1Abrams, ракеты класса "земля-воздух" состоят из этих материалов, поэтому монополия КНР на редкоземельные минералы создаёт угрозу для нацбезопасности США.

Как пояснил американский сенатор Том Коттон, запасов Минобороны США должно хватить примерно на год.