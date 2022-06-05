Американские военные лишатся оружия в случае прекращения поставок редкоземельных минералов из КНР. Об этом сообщает Fox News.
По информации телеканала, без этих минералов в США не смогут летать самолёты, остановятся танки.
"У американских военных могут возникнуть проблемы со связью", — сказано в материале.
Fox News отмечает, что Китай контролирует около 90 процентов всех мировых поставок минералов. При этом в Штатах не добывают редкоземельные минералы, так как в стране действует жёсткое экологическое законодательство.
В статье также подчёркивается: американские истребители F-35, танки M1Abrams, ракеты класса "земля-воздух" состоят из этих материалов, поэтому монополия КНР на редкоземельные минералы создаёт угрозу для нацбезопасности США.
Как пояснил американский сенатор Том Коттон, запасов Минобороны США должно хватить примерно на год.
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