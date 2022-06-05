Кадыров сообщил об уничтожении сил ВСУ у Камышевахи

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где чеченские военные подразделения уничтожают группу украинских боевиков. Действие происходит в районе посёлка Камышеваха в Луганской Народной Республике, уточнил руководитель северокавказской республики.

"Националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает", — сообщил Кадыров.

Он добавил, что уже несколько дней чеченские подразделения применяют новую тактику ведения боя, которая "полностью себя оправдывает".

Посёлок Камышеваха находится к северу от Попасной и выступает важным укрепрайоном ВСУ.