Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, где чеченские военные подразделения уничтожают группу украинских боевиков. Действие происходит в районе посёлка Камышеваха в Луганской Народной Республике, уточнил руководитель северокавказской республики.
"Националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает", — сообщил Кадыров.
Он добавил, что уже несколько дней чеченские подразделения применяют новую тактику ведения боя, которая "полностью себя оправдывает".
Посёлок Камышеваха находится к северу от Попасной и выступает важным укрепрайоном ВСУ.
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