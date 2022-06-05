Пленные солдаты Вооружённых сил Украины обратились к своему главнокомандующему Владимиру Зеленскому.
Украинских военных, кто желает сдаться в плен, с каждым днем всё больше.
Солдаты поняли, что правительство страны во главе с президентом, намерено оставляет их в "котлах" без вооружения, командиры их предают, а боевики национальных батальонов действуют как заградительные отряды.
Пережив всё это, ВСУшники теперь точно знают, кто их настоящий враг. И это отнюдь не Россия.
Группировка "О" Вооружённых сил РФ дало солдатам Украины возможность обратится к своему главнокомандующему.
"Россия не наш враг, наш враг — это ты!", — подытожили свою речь брошенные своим командованием солдаты.
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