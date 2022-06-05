Ходаковский выступил против мобилизации: опытные ВС РФ сами справятся

По мнению командира батальона "Восток" ВС ДНР Александра Ходаковского, те, кто призывает объявить всеобщую мобилизацию, поступают лицемерно, поскольку такие призывы никак не способствуют улучшению положения, а, скорее, наоборот, снижают престиж ВС РФ.

Военный ДНР уверен, что опытным российским военнослужащим не нужна помощь в боевых действиях на Украине, они, по его словам, и сами неплохо справляются.

"Наше военное командование, по их мнению, ни на что не способно, но вы все равно должны провести мобилизацию и вверить этому командованию новое пушечное мясо — старое заканчивается", — возмутился Ходаковский в беседе с "Царьградом".

Военный заверил, что ресурсы армии РФ и ЛДНР пока не используются в максимальном объёме.