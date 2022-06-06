Конашенков: ВС РФ уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская армия за сутки уничтожила три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе города Горловка ДНР.

Также он проинформировал, что ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.

Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов.