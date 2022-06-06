Арестован еще один фигурант дела о покушении на журналиста Соловьёва

Суд арестовал Тимофея Мокия — очередного фигуранта уголовного дела о покушении на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва.

Об этом сообщила газета "Известия".

29-летний Мокий уже задерживался по подозрению в поджоге военкоматов — в Рязани и Щёлкове. В 2010 году его судили по статье о незаконном приобретении, передаче, хранении оружия и отправили на принудительное лечение.

СМИ также сообщают, что арестованный мог быть причастен к нацформированиям, в 2010 году помогал собирать СВУ националистам, которых в Москве судили за несколько убийств, покушений и взрывов.

Напомним, ФСБ в конце апреля пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Владимира Соловьёва. Следком РФ в ходе обысков изъял у группировки самодельное взрывное устройство, "коктейли Молотова", пистолеты, обрез охотничьего ружья, психоактивные вещества и др. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль телеведущего.