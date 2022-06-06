Руководитель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские власти не планируют привлекать миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к военной спецоперации по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
По мнению депутата, пока нет необходимости использовать силы ОДКБ. Вместе с этим парламентарий отметил, что ситуация может измениться после российской миссии.
"На постконфликтном этапе урегулирования возможны разные варианты", — подчеркнул член ГД во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Ранее турецкий историк Мехмет Перинчек заявил, что Анкаре стоит присоединиться к организации. По словам эксперта, военно-политический блок НАТО не считает республику союзником.
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Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.