На Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов: сам повёл своих людей в атаку

Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, он решил не оставлять своих подчинённых одних в зоне боевых действий и смело отправился вместе с ними, об этом пишет vostokmedia.com.

Отмечается, что военнослужащий ранее служил в Приморском крае. Кутузов героически погиб 5 июня в Николаевке Попасянского района, когда сам повёл своих солдат в атаку.

"Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. С одной стороны, опять генерал повёл в атаку людей. Как будто полковников мало. А с другой — Роман был таким же командиром, как все, пусть и рангом повыше", — рассказал военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на Украине погиб командир отделения сбора и эвакуации раненых Андрей Иванов. С военнослужащим простились в родном городе Лабытнанги. Указом президента России он был награждён орденом Мужества посмертно.

По приказу российского лидера Владимира Путина 24 февраля началась спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.