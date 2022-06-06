EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог: Конгресс США боится, что Байден начнёт войну с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов отказался называть потерю территорий трагедией
Заградотряды ВСУ взорвали мост, чтобы свои не сбежали
У приезжего из Средней Азии изъяли более 2,5 килограммов наркотиков
Бойцы ВСУ бросили технику и по реке сбежали из Святогорска
Минобороны РФ призвало ВСУ не защищать киевский режим и сложить оружие
Минобороны: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР
Сивков: "Серьезного сопротивления ВСУ уже не будет"
На Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов: сам повёл своих людей в атаку

Доброволец из чеченского отряда "Ахмат" погиб в ходе спецоперации на Украине

Силовые структуры

В зоне боевых действий под Северодонецком погиб доброволец Ренат Джангалиев. В апреле он решил принять участие в спецоперации и отправился на Украину в составе чеченского спецподразделения "Ахмат", об этом сообщает muksun.fm.

Доброволец из чеченского отряда "Ахмат" погиб в ходе спецоперации на Украине

Джангалиев был уроженцем Башкирии, однако последние 10 лет он проживал в Ханты-Мансийском автономном округе. У погибшего в Сургуте остались жена и трое детей — двое дочерей и сын.

Военнослужащего похоронили на малой родине, в селе Аскино Башкортостана.

Ранее стало известно, что на Украине погиб командир отделения сбора и эвакуации раненых Андрей Иванов. С военнослужащим простились в родном городе Лабытнанги. Указом президента России он был награждён орденом Мужества посмертно.

По приказу российского лидера Владимира Путина 24 февраля началась спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Силовые структуры
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Людмила Черткова Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма Людмила Черткова Любовь Степушова Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане Любовь Степушова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Силовые структуры
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Последние материалы
Зять Беглова продолжает наживаться на ломбардах и микрокредитах для петербуржцев
Минобороны РФ призвало ВСУ не защищать киевский режим и сложить оружие
Армен Гаспарян: я впервые стал свидетелем такого национального подъёма
Минобороны: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР
Сивков: "Серьезного сопротивления ВСУ уже не будет"
На Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов: сам повёл своих людей в атаку
Президент Мексики отказался ехать в США на Саммит Америк
В Госдуме прокомментировали исключение российских вузов из Болонского процесса
Индия игнорирует недовольство Запада: поставки нефти из России будут удвоены
Сербский политолог: НАТО провоцирует РФ на открытие прямого коридора в Белград
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников