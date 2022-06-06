Доброволец из чеченского отряда "Ахмат" погиб в ходе спецоперации на Украине

В зоне боевых действий под Северодонецком погиб доброволец Ренат Джангалиев. В апреле он решил принять участие в спецоперации и отправился на Украину в составе чеченского спецподразделения "Ахмат", об этом сообщает muksun.fm.

Джангалиев был уроженцем Башкирии, однако последние 10 лет он проживал в Ханты-Мансийском автономном округе. У погибшего в Сургуте остались жена и трое детей — двое дочерей и сын.

Военнослужащего похоронили на малой родине, в селе Аскино Башкортостана.

Ранее стало известно, что на Украине погиб командир отделения сбора и эвакуации раненых Андрей Иванов. С военнослужащим простились в родном городе Лабытнанги. Указом президента России он был награждён орденом Мужества посмертно.

По приказу российского лидера Владимира Путина 24 февраля началась спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.