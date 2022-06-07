Армия России уничтожила известного националиста-адвоката Гордеева

Российские Вооружённые силы уничтожили известного националиста-адвоката Дениса Гордеева.

Боевик воевал в Донбассе в 2014–2015 годах в составе карательных нацистских батальонов "Правый сектор"* и "Днепр-1"*.

Он стал известен в 2015 году, когда глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил Гордеева в убийстве офицера СБУ в Волновахе. Однако оказалось, что нацистам на Украине "можно" убивать и СБУшников.

"Культовых неонаци остается все меньше и меньше. Дэн Гордеев, который уничтожал Донбасс еще в первую кампанию (в составе "Правого Сектора"*, и "Днепра"*), больше никогда не выстрелит в мирного", — комментируют в соцсети пользователи.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.