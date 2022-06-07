Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Союзные войска РФ и народных республик наступают на противника на всех направлениях фронта. Бои идут в том числе на славянском направлении. Российские бойцы освободили от сторонников киевского режима Лиманский район, завершают наступательную операцию в Святогорске. Одновременно удары наносятся по оборонным пунктам ВСУ у Славянска и Краматорска, сообщает "Русская Весна".
Издание публикует фотографии трофеев, захваченных спецназом "О" ВС РФ в ходе взятие одного из очередных опорных пунктов ВСУ.
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Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.