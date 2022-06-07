Группировка "О" ВС РФ захватывает опорные пункты ВСУ один за другим в ходе СВО

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Союзные войска РФ и народных республик наступают на противника на всех направлениях фронта. Бои идут в том числе на славянском направлении. Российские бойцы освободили от сторонников киевского режима Лиманский район, завершают наступательную операцию в Святогорске. Одновременно удары наносятся по оборонным пунктам ВСУ у Славянска и Краматорска, сообщает "Русская Весна".

Издание публикует фотографии трофеев, захваченных спецназом "О" ВС РФ в ходе взятие одного из очередных опорных пунктов ВСУ.