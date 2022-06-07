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Жительницу Северодонецка от обстрела ВСУ спасла собака: "Она чует прилёты"

Силовые структуры

От смерти жительницу Северодонецка Галины Демченко спасла собака. Женщина уверена, питомец почувствовал надвигающийся обстрел ВСУ и поднял всех домочадцев громким лаем.

Жительницу Северодонецка от обстрела ВСУ спасла собака: "Она чует прилёты"

По словам Демченко, если бы не собака Роза, её бы уже не было в живых. Женщина рассказала, что при обстреле погибли её родители, а дочь получила ранения. Снаряд попал во двор. Тогда как её саму русский той Роза буквально завела в дом.

"Она уже научилась чувствовать "прилёты". Думаю, хотела нас предупредить — всех оббежала и облаяла", — рассказала женщина РИА Новости. — Это моя спасительница, если бы не она, меня сейчас, может, и не было бы".

Дочь Галины госпитализировали, однако женщина настояла, чтобы Розу разрешили оставить в больнице Луганска, где теперь семья Демченко живёт.

"Им пришлось многое пережить, поэтому мы пошли им навстречу", — пояснила главврач клиники.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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