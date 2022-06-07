American Thinker: НАТО не победит Россию без ядерной атаки

НАТО и Россия могут столкнуться в военном конфликте напрямую, беспокоится American Thinker. Хотя большого смысла это не имеет, так как Россию никому не победить.

После 24 февраля российская армия несколько раз меняла стратегию на Украине. Теперь она продвигается медленно, рассчитывая взять своё измором, ценой огромных потерь и разрушенной инфраструктуры Украины.

Поэтому перспективы у Киева крайне мрачные, считают эксперты. Несмотря на то что против России введены санкции, каких не вводили никогда, Москва не чувствует себя ущемлённой экономически — сказалась многолетняя подготовка к такому развитию событий. Украине помогают и оружием, и деньгами, и даже военными специалистами, но это не спасает ВСУ от поражения.

Киев регулярно озвучивает призывы к военному вторжению под руководством Америки. Многочисленные чиновники, учёные и бывшие военные по всему западному миру призывают установить над Украиной бесполётную зону или ввести войска.

Проблема в том, что добиться победы всё равно не получится, а вот инфраструктура НАТО по всей Европе очень сильно пострадает. Погибнет много людей, а Вашингтону захочется применить ядерное оружие.

Действительно, расклад сил в Восточной Европе практически весь в пользу России. Альянс НАТО ко вмешательству банально не готов, хотя в Европе расквартированы порядка 100 тысяч американских солдат, они разбросаны по 19 странам: от Португалии до Литвы.

Но противопоставить что-то гигантской армии РФ они точно не смогут, к тому же необходимые масштабные учения, а они не проводились десятилетиями. Импровизация тут не поможет, нужны годы подготовки, и то гарантий победы никто не даст. Это не Ирак разносить с воздуха.

России есть чем ответить

И есть что противопоставить: даже КПД старых советских ПВО против западных крылатых ракет в Сирии впечатляет. Относительно новая С-400 успешно уничтожила самолёты противника на расстоянии свыше 160 км. А пресловутая С-550 способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, так что в воздухе у НАТО просто нет шансов.

Если пытаться победить Россию в наземном бою, придётся кинуть в мясорубку десятки тысяч солдат, которых русские не факт что будут жалеть, как украинцев. Причём без превосходства в воздухе США не оказывались со времён Корейской войны.

Что характерно, Россия превосходит НАТО и по огневой мощи. Два слова об артиллерии — на Украине в боях участвуют 80 БТГ, а в Европе их всего три. При этом российские специалисты на три головы выше в обучении, интеграции с сухопутными войсками и оружейных характеристиках. Превосходство в классе там тотальное — от уровня вооружений до солдат.

У США никогда не было такого боевого опыта и в наличии несколько десятков систем РСЗО, а российская армия поставляет на вооружение тысячи орудий. Пентагон никогда не пытался превзойти российское тактическое превосходство в огневых средствах.

Поэтому действия НАТО катастрофичны и стоят жизни сотням украинцев, да и в потенциале разрушения инфраструктуры НАТО арсеналом гиперзвуковых ракет — перспектива не их приятных. На то, чтобы ликвидировать ущерб союзным военным объектам и центрам принятия решений, уйдут годы.

США уже хотят прекратить войну на Украине

Если дело дойдёт до прямого столкновения, западные общества зададут вопросы правительствам. Политическая нестабильность в США, Германии, Великобритании, Италии и ряде других стран не сулит ничего хорошего. В такой ситуации администрация Байдена скорее всего применит ядерное оружие. Ничего другого у Вашингтона просто не останется.

Но это развитие событий маловероятно, гораздо ближе поражение альянса и Украины от русских, так что нужно срочно перестать вооружать Киев и призвать стороны к мирным переговорам, заключили журналисты издания. Только пока эти пожелания из разряда немыслимых.

По сути, США уже хотят прекратить войну на Украине. Известно, что украинские официальные лица в последнее время регулярно консультировались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные варианты завершения активной фазы боевых действий. Но Украина хочет перемирия на своих условиях, которые России, мягко говоря, совершенно ни к чему.

Так что пока кабинет Зеленского не включит некоторое подобие остатков здравого смысла, о прогрессе нечего даже думать.