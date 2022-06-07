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American Thinker: НАТО не победит Россию без ядерной атаки

Силовые структуры

НАТО и Россия могут столкнуться в военном конфликте напрямую, беспокоится American Thinker. Хотя большого смысла это не имеет, так как Россию никому не победить.

American Thinker: НАТО не победит Россию без ядерной атаки

После 24 февраля российская армия несколько раз меняла стратегию на Украине. Теперь она продвигается медленно, рассчитывая взять своё измором, ценой огромных потерь и разрушенной инфраструктуры Украины.

Поэтому перспективы у Киева крайне мрачные, считают эксперты. Несмотря на то что против России введены санкции, каких не вводили никогда, Москва не чувствует себя ущемлённой экономически — сказалась многолетняя подготовка к такому развитию событий. Украине помогают и оружием, и деньгами, и даже военными специалистами, но это не спасает ВСУ от поражения.

Киев регулярно озвучивает призывы к военному вторжению под руководством Америки. Многочисленные чиновники, учёные и бывшие военные по всему западному миру призывают установить над Украиной бесполётную зону или ввести войска.

Проблема в том, что добиться победы всё равно не получится, а вот инфраструктура НАТО по всей Европе очень сильно пострадает. Погибнет много людей, а Вашингтону захочется применить ядерное оружие.

Действительно, расклад сил в Восточной Европе практически весь в пользу России. Альянс НАТО ко вмешательству банально не готов, хотя в Европе расквартированы порядка 100 тысяч американских солдат, они разбросаны по 19 странам: от Португалии до Литвы.

Но противопоставить что-то гигантской армии РФ они точно не смогут, к тому же необходимые масштабные учения, а они не проводились десятилетиями. Импровизация тут не поможет, нужны годы подготовки, и то гарантий победы никто не даст. Это не Ирак разносить с воздуха.

России есть чем ответить

И есть что противопоставить:  даже КПД старых советских ПВО против западных крылатых ракет в Сирии впечатляет. Относительно новая С-400 успешно уничтожила самолёты противника на расстоянии свыше 160 км. А пресловутая С-550 способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, так что в воздухе у НАТО просто нет шансов.

Если пытаться победить Россию в наземном бою, придётся кинуть в мясорубку десятки тысяч солдат, которых русские не факт что будут жалеть, как украинцев. Причём без превосходства в воздухе США не оказывались со времён Корейской войны.

Что характерно, Россия превосходит НАТО и по огневой мощи. Два слова об артиллерии — на Украине в боях участвуют 80 БТГ, а в Европе их всего три. При этом российские специалисты на три головы выше в обучении, интеграции с сухопутными войсками и оружейных характеристиках. Превосходство в классе там тотальное — от уровня вооружений до солдат.

У США никогда не было такого боевого опыта и в наличии несколько десятков систем РСЗО, а российская армия поставляет на вооружение тысячи орудий. Пентагон никогда не пытался превзойти российское тактическое превосходство в огневых средствах.

Поэтому действия НАТО катастрофичны и стоят жизни сотням украинцев, да и в потенциале разрушения инфраструктуры НАТО арсеналом гиперзвуковых ракет — перспектива не их приятных. На то, чтобы ликвидировать ущерб союзным военным объектам и центрам принятия решений, уйдут годы.

США уже хотят прекратить войну на Украине

Если дело дойдёт до прямого столкновения, западные общества зададут вопросы правительствам. Политическая нестабильность в США, Германии, Великобритании, Италии и ряде других стран не сулит ничего хорошего. В такой ситуации администрация Байдена скорее всего применит ядерное оружие. Ничего другого у Вашингтона просто не останется.

Но это развитие событий маловероятно, гораздо ближе поражение альянса и Украины от русских, так что нужно срочно перестать вооружать Киев и призвать стороны к мирным переговорам, заключили журналисты издания. Только пока эти пожелания из разряда немыслимых.

По сути, США уже хотят прекратить войну на Украине. Известно, что украинские официальные лица в последнее время регулярно консультировались со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные варианты завершения активной фазы боевых действий. Но Украина хочет перемирия на своих условиях, которые России, мягко говоря, совершенно ни к чему.

Так что пока кабинет Зеленского не включит некоторое подобие остатков здравого смысла, о прогрессе нечего даже думать.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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