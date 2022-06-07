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Поддубный: "Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 получил новый боеприпас"

Силовые структуры

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, так широко используемый ВСУ в зоне спецоперации России, получил новый боеприпас.

Поддубный: "Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 получил новый боеприпас"

Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Данное вооружение увеличивают возможности беспилотника по уничтожению бронетехники. БПЛА теперь имеет корректируемую планирующую бомбу Bozok.

По техническим характеристикам, высокоточный боеприпас наводится на нужную цель по лазерному лучу и имеет проникающую боевую часть увеличенной мощности.

"Также увеличена и дальность действия боеприпаса до 15 километров", — рассказывает военкор.

Серийное производство Bozok уже началось. Средства противовоздушной обороны России уничтожили почти все украинские "Байрактары", но не исключено, что оставшимися беспилотниками турки проведут тестовые испытания новой бомбы в боевых условиях российской спецоперации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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