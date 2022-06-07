Польша о полковнике в Северодонецке: "Случайное совпадение имени и фамилии"

Россия провела провокацию против офицера Польши. Это сообщила польская газета Rzeczpospolita, отвечая на заметку о найденных документах на имя полковника Войска Польского Дариуша Майхшака.

Документы были найдены в освобождённом от бандеровцев Северодонецке в одном из зданий.

Бумаги оформлены на машину KIA Sorento, принадлежащую полковнику Дариушу Майхшаку, который официально является проректором польской Академии военного искусства.

Издание обратилось за комментарием в Академию и пресс-секретарь полковник Мариуш Млынарчик ответил, что это якобы совпадение.

"Полная ерунда и совершенно случайное совпадение имени и фамилии. Опубликованные документы не соответствуют номеру полковника, а также марке и регистрационным номерам его автомобиля", — сообщили в военном вузе.

Правда, сам Майхшак так и не вышел к корреспондентам, хотя представитель академии сказал, что "он сегодня исполнял свои служебные обязанности в академии".