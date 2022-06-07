Вооружённые силы РФ освободили от украинских националистов город Святогорск в ходе проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Святогорск находится в северной части Донецкой Народной Республики примерно в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российской армии.
"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской Народных Республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов", — отметил Шойгу, выступая на селекторном совещании.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские солдаты бросили военную технику и сбежали из Святогорска. По данным ведомства, националисты взорвали мост через Северский Донец, обрезав путь для других бойцов ВСУ.
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