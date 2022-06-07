Глава Минобороны Шойгу: Святогорск освобождён в ходе российской спецоперации

Вооружённые силы РФ освободили от украинских националистов город Святогорск в ходе проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Святогорск находится в северной части Донецкой Народной Республики примерно в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российской армии.

"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской Народных Республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов", — отметил Шойгу, выступая на селекторном совещании.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские солдаты бросили военную технику и сбежали из Святогорска. По данным ведомства, националисты взорвали мост через Северский Донец, обрезав путь для других бойцов ВСУ.