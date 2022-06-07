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Военный эксперт Евсеев: ВС РФ необходимо открыть второй фронт на юге Украины

Силовые структуры

Освобождение Донбасса — не единственная задача ВС России. Стратегически важно открыть второй фронт на юге Украины. Об этом заявил политолог, военный эксперт Владимир Евсеев.

Военный эксперт Евсеев: ВС РФ необходимо открыть второй фронт на юге Украины

В Херсонской области уже сейчас присутствуют российские войска. Вооружённые силы Украины в данный момент брошены в Лисичанск, киевский режим делает всё возможное, чтобы группировку в регионе не окружили. Однако "там уже нет ВСУ, туда брошена нацгвардия, силы у них заканчиваются", сообщает эксперт.

"Как раз стоит начать наступление на юге Украины. Освободить Николаевскую область, взять под контроль территорию Одесской. Это будет отвлекать ВС Украины. Им придётся действовать на два фронта, и сопротивление на юге будет ослабевать", — рассказал Евсеев в беседе с URA. RU.

Кроме того, Одесскую область необходимо изолировать, считает политолог, ведь именно в данный регион поступает западное вооружение. Приднестровский коридор отрежет коммуникации, а у Киева останется только один путь — авиационный, но он контролируется российской ПВО, резюмировал эксперт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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